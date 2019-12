SLIPKNOT: online la clip di ''Nero Forte''

16/12/2019 - 19:06 (156 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 7 ma sì, che bofonchino pure questi presunti "esperti" del metallo... senza tornare troppo indietro nel tempo, il precedente "vertical video" di "birth of the cruel" era molto più brutto e minimale di questo... questo lo trovo piuttosto accattivante, soprattutto il frangente dove c'è l'headbanging di gruppo... 6 Commenti da veri ritardati, gli stessi che nel 1986 avrebbero detto che Master of puppets è una merda. Ovviamente non paragono a Mop gli ultimi album degli Slipknot, ci mancherebbe, ma suvvia, certi giudizi sono ridicoli. 5 vabbè, se lo dite voi... ho visto e ascoltato di molto peggio nella mia vita... 4 Video di una bruttezza imbarazzante. Band finita dopo Iowa. Adesso sono solamente un branco di buffoni da circo che campano di rendita. 3 ...e comunque penso che sia stata una cosa voluta quella di ripetere il ritornello molte volte... e anche il video non mi pare così brutto come dice l'utente qua sotto, anzi. 2 "nero forte" è uno dei punti più alti dell'ultimo album, che io ho definito il "meno bello" della loro carriera... se può avere un difetto questa canzone è quello del ritornello ripetuto troppe volte, quasi una nenia, però è un gran bel brano. 1 A parte la piattezza del brano e del ritornello pacchiano ,ma dico, una band che fattura milioni di dollari solo di merchandising, produce un video del genere che sara' costato forse 350 dollari...Band ormai diventata una barzelletta..ridicoli!!