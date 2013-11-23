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LEGEND CLUB - MILANO

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BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
FIVE FINGER DEATH PUNCH: online un nuovo video
17/12/2019 - 19:16 (53 letture)

Shock
Martedì 17 Dicembre 2019, 20.43.41
1
Non mi aspettavo niente, ma devo dire che, pur restando nel loro, questa canzone non è niente male, anzi. Adesso sentiremo il disco completo (ma perché 13 brani?....).
RECENSIONI
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