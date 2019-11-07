      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Out Of The Mist - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/12/19
DAEMONIAC
Dwellers of Apocalypse

20/12/19
SUN OF THE ENDLESS NIGHT
Symbols of Hate and Deceitful Faith

20/12/19
EMBRYO
Misguided Legacy

20/12/19
NEUROSPHERE
Anthem of the Lost - part I Nightwars

24/12/19
THE BASTARD WITHIN
Better Dead Than Friends

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

CONCERTI

18/12/19
SPECTRAL VOICE + EKPYROSIS
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

19/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + BLOODSHED + NECROFILI
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/12/19
DARK FUNERAL + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

20/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + TOL MORWEN
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/12/19
RAIN + GUESTS
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)

20/12/19
EGOSYSTEMA + TREWA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/12/19
DARK FUNERAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/12/19
SCARLET RECORDS FEST
LEGEND CLUB - MILANO

21/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

21/12/19
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
WICKED ASYLUM: guarda il video di ''Split''
18/12/2019 - 09:15 (38 letture)

ALTRE NOTIZIE
18/12/2019 - 09:15
WICKED ASYLUM: guarda il video di ''Split''
28/11/2019 - 20:20
WICKED ASYLUM: a febbraio l'esordio con ''Out of the Mist''
07/11/2019 - 17:23
WICKED ASYLUM: firmano con la Volcano Records & Promotions
ULTIME NOTIZIE
18/12/2019 - 12:09
METALITALIA.COM FESTIVAL: ecco le prime conferme
18/12/2019 - 09:20
STEEL PANTHER: a giugno in Italia per una data
18/12/2019 - 09:00
SECRET RULE: a febbraio il nuovo album
18/12/2019 - 08:46
DAIMONIC: nuova band dalle ceneri dei Kiuas
17/12/2019 - 19:16
FIVE FINGER DEATH PUNCH: online un nuovo video
17/12/2019 - 19:13
NECROPSY: online il lyric video di ''206 Motives''
17/12/2019 - 16:22
FLUISTERAARS: diffusi i dettagli e singolo del terzo disco
17/12/2019 - 16:16
NERO DI MARTE: ascolta la nuova ''La Fuga''
16/12/2019 - 20:19
SUMMER BREEZE: aggiunti altri tre gruppi al bill
16/12/2019 - 20:21
ATHLANTIS: i dettagli del nuovo album ''02.02.2020''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     