METALITALIA.COM FESTIVAL: ecco le prime conferme

18/12/2019 - 12:09 (330 letture)



16 dal nome della tua band attuale (che non svelo per la privacy) al nome della prossima... ah ah ah... sei un Misfit @Galilee: ce l'hai proprio nel sangue il nichilismodal nome della tua band attuale (che non svelo per la privacy) al nome della prossima... ah ah ah... sei un Misfit 15 Sarà fatto. Dammi tempo però eh... 14 @Galillee: tutti testimoni, voglio la mia fetta della torta! 13 Cazzo, è il nome perfetto per la mia prossima band. 12 @Galillee: poule mouillée 11 La mia non vuole essere una critica a Metalitalia sia chiaro, che tra l'altro rispetto e stimo,ma ad una tendenza, a quanto pare, ormai irreversibile. 10 La cosa scandalosa è che se si leggono i commenti sotto la news su FB, son tutti esaltatissimi. Finalmente un gran festival. Pazzesco. Io ero un fan dei Malevolent Creation. Ma ora vorrei i Misery index, i Cattle decapitation, gli Obliteration, gli Ulcerate i Deafheaven, i Ward... MA BASTA CAZZO! Avete rotto i coglioni. Lo dico col cuore. Capisco i Crue e i Poison che riempiono gli stadi, ma se anche il metal di nicchia si comporta allo stesso modo. Nous sommes Foutus. 9 @Skull Assolutamente d'accordo su tutto. A margine aggiungo che fortunatamente negli ultimi anni ho scoperto alcune band di nicchia di assoluto valore. Per rimanere in ambito estremo gente come MGLA, Sulphur Aeon, Schammasch e Blood Incantation non hanno nulla da invidiare agli act storici, ma come giustamente hai scritto tu pagano il dazio di essere arrivati dopo. 8 @Skull: c'è chi è rimasto a Girls, girls, girls, io invece in questi giorni vado di matto per Push push rip and tear e W.o.p.s......di chi? Agli amanti del genere il gusto di scoprirlo... 7 @d.r.i. Ciao, l'ordine che ho riportato è quello che ho trovato nella descrizione Dell'evento Facebook, quindi ho immaginato fosse quello ufficiale. 6 @Danimarzo: il cambio generazionale non avviene perchè i giovani non comprano più musica, ascoltano merda ma quello è un altro discorso... siamo noi 40enni ad avere le 100 bomb€ in tasca per vedere lo show. Questo però è pericolosissimo perchè semplicemente CI STANNO RIVENDENDO LE STESSE COSE e siccome funzionano meglio di qualsivoglia rischiosa nuova band oggi sentiamo parlare degli ologrammi di jacko invece che delle band emergenti. Bella merda. Certo che poi se leggo che un sacco di miei coetanei o quasi ancora puntano il dito contro il grunge... che forse ha solo allungato la vita al metal di 10 anni... eh, si, meglio "girls girls girls"... ma dai, non scherziamo. Bisogna aprire la mente e c'è poco da raccontarsi cazzate, troppi non lo hanno fatto, restano ancorati alla merda degli anni 80... per come siamo profilati oggi, c'è poco da stupirsi. 5 Per carità Galilee, hai pienamente ragione. Ma ormai lo sanno anche i sassi che i numeri li fai con i gruppi storici e che tra 10/15 anni sarà più che mai evidente che il cambio generazionale nel metal non c'è stato. 4 Tutta roba mai vista prima... 3 Interessante. Potrei andare e vedermi per la decima volta i Malevolent creation... Per carità, nomi notevoli, ma siamo sempre li. Se vado alla bocciofila trovo gente più giovane. 2 Bello ma non credo andrò, domanda ma l'ordine del manifesto e da voi riportato è l'ordine ufficiale? 1 FANTASTICO BILL