SUMMER BREEZE: aggiunti Igorrr, Benighted e altre quattro band

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Tra la giornata di ieri e oggi sono giunte nuove conferme per la prossima edizione del Summer Breeze (12-15 agosto 2020): si tratta di Benighted, Igorrr, Tides From Nebula, Clutch, Gutalax e The Wildhearts.
In basso il programma aggiornato:
AGRYPNIE
AMORPHIS
BELZEBUBS
BENIGHTED
CATTLE DECAPITATION
CLUTCH
CYTOTOXIN
DARK FUNERAL
DARK TRANQUILLITY
DEBAUCHERY
DESPISED ICON
DJERV
EISREGEN
EMIL BULLS
FIDDLER'S GREEN
FIGHT THE FIGHT
FLESHCRAWL
FROGLEAP
GLORYHAMMER
GOD IS AN ASTRONAUT
GUTALAX
HAGGEFUGG
IGORRR
INFECTED RAIN
JINJER
KRAANIUM
LÜT
MYRKUR
NEAERA
NYTT LAND
OPETH
PRIMAL FEAR
SACRED REICH
SHADOW OF INTENT
SALTATIO MORTIS
SLOPE
SONATA ARCTICA
SWALLOW THE SUN
THE OKLAHOMA KID
THE NEW ROSES
THE VINTAGE CARAVAN
THE WILDHEARTS
THUNDER MOTHER
TIDES FROM NEBULA
TRIDDANA
VULTURE
WARDRUNA
WARKINGS
WHILE SHE SLEEPS
WOLVES IN THE THRONE ROOM