      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Summer Breeze 2020
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/12/19
DAEMONIAC
Dwellers of Apocalypse

20/12/19
SUN OF THE ENDLESS NIGHT
Symbols of Hate and Deceitful Faith

20/12/19
EMBRYO
Misguided Legacy

20/12/19
NEUROSPHERE
Anthem of the Lost - part I Nightwars

24/12/19
THE BASTARD WITHIN
Better Dead Than Friends

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

CONCERTI

19/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + BLOODSHED + NECROFILI
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/12/19
DARK FUNERAL + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)

20/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + TOL MORWEN
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/12/19
RAIN + GUESTS
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)

20/12/19
EGOSYSTEMA + TREWA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/12/19
DARK FUNERAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/12/19
SCARLET RECORDS FEST
LEGEND CLUB - MILANO

21/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

21/12/19
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

21/12/19
GRABAK + MADHOUR + GOD OF BLOOD
ZIGGY CLUB - TORINO
SUMMER BREEZE: aggiunti Igorrr, Benighted e altre quattro band
18/12/2019 - 20:24 (42 letture)

ARTICOLI
05/09/2017
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 & 4 - Dinkelsbühl, Germania, 18-19/08/2017
04/09/2017
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 1 & 2 - Dinkelsbühl, Germania, 16-17/08/2017
07/09/2016
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 & 4 - Dinkelsbühl, Germania, 19-20/08/2016
06/09/2016
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 18/08/2016
06/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dinkelsbühl, Germania, 15/08/2015
04/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 14/08/2015
02/09/2015
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 & Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 12-13/08/2015
31/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dinkelsbühl, Germania, 16/08/2014
30/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 15/08/2014
28/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 14/08/2014
28/08/2014
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 - Dinkelsbühl, Germania, 13/08/2014
28/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 3 - Dnkelsbühl, Germania, 17/08/2013
27/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 2 - Dinkelsbühl, Germania, 16/08/2013
26/08/2013
Live Report
SUMMER BREEZE
Day 0 & Day 1 - Dinkelsbühl, Germania, 14-15/08/2013
29/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Day Three– Dinkelsbuhl, Germania, 18/08/2012
28/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Day Two– Dinkelsbuhl, Germania, 17/08/2012
27/08/2012
Live Report
SUMMER BREEZE
Introduzione e Day One, Dinkelsbuhl, Germania, 16/08/2012
29/08/2011
Live Report
SUMMER BREEZE
Dinkelsbühl, Germania, 18-20 agosto 2011
28/08/2011
Live Report
SUMMER BREEZE
A.D. 2011, uno sguardo al festival
 
ALTRE NOTIZIE
18/12/2019 - 20:24
SUMMER BREEZE: aggiunti Igorrr, Benighted e altre quattro band
16/12/2019 - 20:19
SUMMER BREEZE: aggiunti altri tre gruppi al bill
15/12/2019 - 11:42
SUMMER BREEZE: gli Ensiferum si uniscono al programma
14/12/2019 - 11:58
SUMMER BREEZE: ecco le nuove conferme
12/12/2019 - 20:55
SUMMER BREEZE: confermati i Sacred Reich e altri due gruppi
11/12/2019 - 20:54
SUMMER BREEZE: tre nuove band aggiunte al programma
10/12/2019 - 19:15
SUMMER BREEZE: aggiunti Dark Tranquillity e altri
09/12/2019 - 19:12
SUMMER BREEZE: dentro Primal Fear e altri
08/12/2019 - 11:37
SUMMER BREEZE: gli Amorphis entrano nel bill
07/12/2019 - 11:59
SUMMER BREEZE: annunciate altre quattro band
ULTIME NOTIZIE
18/12/2019 - 20:46
EXTREMA: annunciato il tour per febbraio e marzo 2020
18/12/2019 - 20:14
DEEP VALLEY BLUES: disponibile un nuovo video
18/12/2019 - 19:38
NETHERBLADE: nel roster di Volcano Records
18/12/2019 - 19:27
BURNING WITCHES: ecco la copertina di ''Dance With the Devil''
18/12/2019 - 19:24
ENTHRONED: online il video di ''Aghoria''
18/12/2019 - 19:14
BENEDICTION: i dettagli dei tre show italiani
18/12/2019 - 19:08
PESTILENCE: svelato il nuovo bassista
18/12/2019 - 12:09
METALITALIA.COM FESTIVAL: ecco le prime conferme
18/12/2019 - 09:20
STEEL PANTHER: a giugno in Italia per una data
18/12/2019 - 09:15
WICKED ASYLUM: guarda il video di ''Split''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     