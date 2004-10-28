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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

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BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
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PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

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GRABAK + MADHOUR + GOD OF BLOOD
ZIGGY CLUB - TORINO
NIGHTWISH: aggiornamenti sul prossimo album atteso per il 2020
19/12/2019 - 19:32 (97 letture)

David D.
Giovedì 19 Dicembre 2019, 21.33.42
3
Il precedente mi era piaciuto moltissimo, speriamo si prosegua su quella strada.
Legalizedrugsandmurder
Giovedì 19 Dicembre 2019, 21.06.23
2
Finalmente!
duke
Giovedì 19 Dicembre 2019, 21.04.15
1
...non vedo l'ora di ascoltarlo.....
RECENSIONI
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s.v.
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