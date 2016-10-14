THE NEAL MORSE BAND: un estratto dl nuovo DVD

20/12/19
EMBRYO
Misguided Legacy
20/12/19
SUN OF THE ENDLESS NIGHT
Symbols of Hate and Deceitful Faith
20/12/19
NEUROSPHERE
Anthem of the Lost - part I Nightwars
24/12/19
THE BASTARD WITHIN
Better Dead Than Friends
27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)
09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword
10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage
10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0
10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold
10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II
20/12/19
DARK FUNERAL + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
20/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + TOL MORWEN
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
20/12/19
RAIN + GUESTS
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)
20/12/19
EGOSYSTEMA + TREWA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/12/19
DARK FUNERAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/12/19
SCARLET RECORDS FEST
LEGEND CLUB - MILANO
21/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
21/12/19
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
21/12/19
GRABAK + MADHOUR + GOD OF BLOOD
ZIGGY CLUB - TORINO
23/12/19
KARMIAN + BROWBEAT
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)