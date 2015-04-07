GOATBLOOD: ascolta in streaming l'album ''Apparition of Doomsday''

24/12/19
THE BASTARD WITHIN
Better Dead Than Friends
27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)
09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword
10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold
10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II
10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0
10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage
10/01/20
UNHERZ
Mainstream
10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes
14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us
21/12/19
DARK FUNERAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/12/19
SCARLET RECORDS FEST
LEGEND CLUB - MILANO
21/12/19
BENEDICTION + DISTRUZIONE + DEMIURGON + MEMBRANCE + GUEST TBA
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
21/12/19
PARMA METALHEADZ FESTIVAL
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
21/12/19
GRABAK + MADHOUR + GOD OF BLOOD
ZIGGY CLUB - TORINO
23/12/19
KARMIAN + BROWBEAT
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
23/12/19
EGESTAS
IBMC CLUBHOUSE - VEGLIE (LE)
23/12/19
ESIMERE + LESNAR SUPLEX
SALA FALCONE BORSELLINO - FORMIA (LT)
25/12/19
EGESTAS
MASSERIA FORESTA - CRISPIANO (TA)
26/12/19
EGESTAS
SPA ARROW - RENDE (CS)