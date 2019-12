SABATON: ecco la clip di ''Seven Pillars of Wisdom''

22/12/2019 - 13:46 (79 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 Canzone fatta con la sopraffina tecnica del copiainccolla, di cui sono maestri da quasi un ventennio. Eccezionale comunque il colpo di genio di intro e outro arabeggianti, nessuno se lo sarebbe aspettato per il videclip di una canzone su Lawrence d'Arabia, nessuno.