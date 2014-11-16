      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Space Ninjas From Hell - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/12/19
THE BASTARD WITHIN
Better Dead Than Friends

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
UNHERZ
Mainstream

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes

10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0

14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us

CONCERTI

23/12/19
KARMIAN + BROWBEAT
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

23/12/19
EGESTAS
IBMC CLUBHOUSE - VEGLIE (LE)

23/12/19
ESIMERE + LESNAR SUPLEX
SALA FALCONE BORSELLINO - FORMIA (LT)

25/12/19
EGESTAS
MASSERIA FORESTA - CRISPIANO (TA)

26/12/19
EGESTAS
SPA ARROW - RENDE (CS)

27/12/19
TOXIC YOUTH + T.S.O.
HYDRO - BIELLA

27/12/19
EGESTAS
LA SALETTA - REGGIO CALABRIA

28/12/19
CALABRIAN METAL INFERNO FEST
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

28/12/19
EGESTAS
CSA AURO - CATANIA

28/12/19
MADHOUR + DESECRATE
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
VICTORIUS: ecco il terzo singolo dal nuovo album
23/12/2019 - 15:03 (15 letture)

RECENSIONI
68
ALTRE NOTIZIE
23/12/2019 - 15:03
VICTORIUS: ecco il terzo singolo dal nuovo album
22/11/2019 - 19:02
VICTORIUS: disponibile un nuovo brano
26/10/2019 - 16:31
VICTORIUS: presentato il primo brano dal nuovo album
27/09/2019 - 17:33
VICTORIUS: rivelata la tracklist di ''Space Ninjas From Hell''
31/07/2019 - 16:38
VICTORIUS: debutteranno per Napalm Records a gennaio
22/05/2019 - 20:13
VICTORIUS: entrano nel roster della Napalm Records
14/12/2017 - 13:04
VICTORIUS: ecco il lyric video del primo singolo
23/11/2017 - 16:32
VICTORIUS: a gennaio il nuovo EP, ecco i primi dettagli
20/11/2016 - 23:23
VICTORIUS: online il nuovo lyric video
16/11/2014 - 16:04
VICTORIUS: in uscita domani il nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
23/12/2019 - 15:41
WHITESNAKE: presentano il live video di ''Hey You (You Make Me Rock)''
23/12/2019 - 15:27
PRIMAL FEAR: in Italia per una data il prossimo settembre
23/12/2019 - 15:21
HORN: rivelata la cover del nuovo album
23/12/2019 - 15:16
TRICK OR TREAT: online il singolo ''Capricorn - Excalibur''
23/12/2019 - 15:06
REVOLUTION SAINTS: presentato il video di ''When The Heartache Has Gone''
22/12/2019 - 14:12
ROCK BRIGADE: il 4 gennaio dal vivo a Perugia con Battle Ram e Legacy
22/12/2019 - 14:04
DARK FOREST (UK): tornano ad aprile con ''Oak, Ash & Thorn''
22/12/2019 - 13:59
ANATOMIA: al lavoro su nuovo materiale
22/12/2019 - 13:53
FINNTROLL: ad agosto il settimo album
22/12/2019 - 13:46
SABATON: ecco la clip di ''Seven Pillars of Wisdom''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     