WACKEN OPEN AIR: confermati Tarja, Avantasia, Lacuna Coil e molti altri

24/12/2019 - 14:56 (175 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 8 Scusami Shock ma a te sembra logico che una persona appassionata di musica (e intendo che valuti l’artista, non che sia innamorato in toto di un genere) investa laute somme senza sapere quanti dei 120 gruppi chiamati gli interessano e quanti di questi riuscirà a vedere? A me sembra un ragionamento che può fare solo chi si accontenta di due schitarrate e della parola “Metal” scritta nel genere musicale che la band di turno suona; gente che al ritorno magari si è vista tre gruppi che realmente apprezza e andrà in giro a dire di “esserci stata per l’atmosfera”. La vedo un po’ come una stortura del successo che il Metal riscuote in terra tedesca, per cui se ti piacciono i Grave Digger (come nel mio caso) allora ti devono piacere per forza anche tutti i gruppi simili a loro: io personalmente preferisco sapere cosa andare a vedere (siano essi i Maiden o i Digger), ma alla luce dei vari sold out riconosco di essere in minoranza. 7 Dici bene Zess, quello che intendevo è che mi sembra si cerchi l’eventone larger than life anziché quello più a misura d’uomo dove puoi davvero goderti ogni cosa che il cartellone propone; e davvero me ne sfugge il motivo se non il richiamo di un bRand come può essere il teschio di mucca del Wacken, che oggi continua ad esistere mentre un fest più incentrato sulle band presenti come il FOS no. Sul discorso “direzione artistica”, sicuramente va bene offrire anche bill eterogenei ma personalmente eviterei di “dare le perle ai porci” così a cuor leggero. Il termine può farti ridere ma a me facevano molto più ridere quelli che allo scorso Frantic passavano dal tirare la carta igienica agli Spasm al fare gli espertoni esaltando Confrontational: bada che non è assolutamente un problema dei gruppi, ma più di pubblico e di quanto certe proposte possano essere comprese anche in contesti esterni (mi rendo conto però che si tratta di un tarlo mio ahahahah). 6 Carrozzoni alla moda? Il Wacken esiste dal 1990, e dal 2002 e' sempre esaurito indipendentemente da chi ci suona, e sai perché? Perché all'estero non gli interessa aspettare gli Iron, Ozzy, Ac/DC, Guns eccetera per decidere se andare ad un festival, ci vanno perché amanti del metal ed hard rock e chiunque ci suoni ha sempre successo. Ecco perché hanno fatto da headliner i Grave Digger o i Dimmu Borgir che qui farebbero forse mille o duemila persone. Ecco perché ha suonato un miniconcerto Dee Snider con l'orchestra con tutto il pubblico in subbuglio, qui farebbe 100 persone. Altra cultura, solo e semplicemente altra CULTURA. 5 FOS non lo fanno più perchè ci sono andati sotto, succede spesso quando non si portano i soliti noti e la proposta è veramente interessante. Dissento sulle fantomatiche direzioni artistiche non precise (e anche il termine mi fa ridere), supportando da sempre i festival eterogenei. 4 Dimenticavo, ultimamente il Frantic in Abruzzo sta riprendendo un pò le (per me) ottime modalità del FOS, seppure gli manchi ancora una direzione artistica precisa per la proposta che intende portare. Il Rock The Castle delle prime due edizioni non diceva nulla nemmeno a me, ma alcuni nomi della prossima edizione mi fanno ben sperare nel futuro, ma anche a loro serve levarsi la voglia di essere competitor del Firenze Rock e lavorare su un genere preciso in cui eccellere. 3 Sarò strano io ma queste tonnare di gruppi e di spettatori non mi attirano per niente, anzi mi danno l'idea di carrozzoni alla moda dove la qualità musicale viene sostituita dal brand del festival. Fatico a pensare che esista gente appassionata di musica e comunque disposta a 1) comprare biglietti alla cieca, 2) spendere cifre non poi così inferiori alle nostre, 3) vedersi si e no tre quarti dei gruppi nel cartellone per via dell'infame sovrapposizione sui cinque e passa palchi. Ricordo in Francia il defunto Fall Of Summer, in cui una trentina di gruppi coi controcazzi si alternavano su due palchi e potevi vederli praticamente tutti a 70 euro; altra mentalità rispetto a questi luna park del Metal, e infatti sono due anni che non lo fanno più. 2 @shock quanto hai ragione, ma d'altra parte; Germania, Francia........ Italia.... Scusate l'OT e spero di non scatenare flame inutili. 1 Impressionante la quantità messa assieme alla qualità di questo festival, assieme all'HellFest il migliore d'Europa: scorri la lista dei gruppi e resti sbalordito. E qui ci si esalta per il Rock Castle....da noi festival così li scordiamo proprio....