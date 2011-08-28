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28/12/19
MADHOUR + DESECRATE
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
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SUMMER BREEZE: aggiunti Within Temptation, Amon Amarth, Alestorm e altri
24/12/2019 - 15:08 (74 letture)
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Nelle scorse ore, gli organizzatori del Summer Breeze hanno svelato la presenza di nuovi gruppi per la prossima edizione del festival, in programma a Dinkelsbühl dal 12 al 15 agosto 2020. Eccoli evidenziati di seguito:
1914
AGRYPNIE
ALESTORM
AMENRA
AMON AMARTH
AMORPHIS
ANY GIVEN DAY
ARCHITECTS
BELZEBUBS
BENIGHTED
BLOODYWOOD
CATTLE DECAPITATION
CLUTCH
COMBICHRIST
CYTOTOXIN
DARK FUNERAL
DARK TRANQUILLITY
DEBAUCHERY
DESPISED ICON
DJERV
EISREGEN
EMIL BULLS
FIDDLER'S GREEN
FIGHT THE FIGHT
FINNTROLL
FLESHCRAWL
FROGLEAP
GLORYHAMMER
GOD IS AN ASTRONAUT
GUTALAX
HAGGEFUGG
IGORRR
INFECTED RAIN
JINJER
KRAANIUM
LÜT
MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN
MYRKUR
NEAERA
NYTT LAND
OPETH
PIPES AND PINTS
PRIMAL FEAR
SACRED REICH
SALTATIO MORTIS
SHADOW OF INTENT
SIAMESE
SLOPE
SONATA ARCTICA
STATIC-X
SWALLOW THE SUN
TAKIDA
THE OKLAHOMA KID
THE NEW ROSES
THE VINTAGE CARAVAN
THE WILDHEARTS
THUNDER MOTHER
TIDES FROM NEBULA
TRIDDANA
UADA
VULTURE
WARDRUNA
WARKINGS
WHILE SHE SLEEPS
WITHIN TEMPTATION
WOLVES IN THE THRONE ROOM
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