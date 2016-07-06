LOTUS THIEF: disponibile il singolo ''LIbation Bearers'' dal nuovo album

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)
09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword
10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold
10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage
10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0
10/01/20
UNHERZ
Mainstream
10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes
10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia
10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II
14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us
26/12/19
EGESTAS
SPA ARROW - RENDE (CS)
27/12/19
TOXIC YOUTH + T.S.O.
HYDRO - BIELLA
27/12/19
EGESTAS
LA SALETTA - REGGIO CALABRIA
28/12/19
CALABRIAN METAL INFERNO FEST
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
28/12/19
EGESTAS
CSA AURO - CATANIA
28/12/19
MADHOUR + DESECRATE
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
29/12/19
EGESTAS
ALIBI - PALERMO
02/01/20
EGESTAS
CAFFE' DELLE ARTI - CATANZARO
03/01/20
EGESTAS
30 FORMICHE - ROMA
04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)