      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Avatar
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
HAUNT
Mind Freeze

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia

10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0

10/01/20
UNHERZ
Mainstream

10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes

CONCERTI

26/12/19
EGESTAS
SPA ARROW - RENDE (CS)

27/12/19
TOXIC YOUTH + T.S.O.
HYDRO - BIELLA

27/12/19
EGESTAS
LA SALETTA - REGGIO CALABRIA

28/12/19
CALABRIAN METAL INFERNO FEST
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

28/12/19
EGESTAS
CSA AURO - CATANIA

28/12/19
MADHOUR + DESECRATE
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

29/12/19
EGESTAS
ALIBI - PALERMO

02/01/20
EGESTAS
CAFFE' DELLE ARTI - CATANZARO

03/01/20
EGESTAS
30 FORMICHE - ROMA

04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
AVATAR: disponibile il video di ''King’s Harvest''
26/12/2019 - 10:21 (55 letture)

RECENSIONI
84
82
80
78
73
73
ARTICOLI
25/05/2017
Intervista
AVATARIUM
Nuovi colori per il nostro sound
05/01/2014
Intervista
AVATAR
Il valzer nero
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
26/12/2019 - 10:21
AVATAR: disponibile il video di ''King’s Harvest''
22/11/2019 - 11:21
AVATARIUM: il lyric video di ''Lay Me Down''
16/11/2019 - 10:45
AVATARIUM: ascolta ''Voices''
25/10/2019 - 19:55
AVATARIUM: ecco il video della versione acustica di ''Lay Me Down''
20/09/2019 - 11:02
AVATARIUM: il videoclip di ''Rubicon'' e la tracklist dell'album
19/09/2019 - 23:54
AVATARIUM: i primi dettagli sul nuovo disco
23/05/2018 - 15:36
AVATAR: diffuso il video di 'The King Welcomes You To Avatar Country'
26/01/2018 - 13:46
HEAVATAR: guarda il video di ''Purpose of a virgin mind''
19/12/2017 - 18:24
AVATAR: guarda il video di The King Wants You
19/12/2017 - 18:04
HEAVATAR: guarda il video di ''None Shall Sleep''
ULTIME NOTIZIE
26/12/2019 - 10:56
WHITE STONES: il nuovo progetto di Martin Mendez degli Opeth firma per Nuclear Blast
26/12/2019 - 10:50
NOVELISTS: guarda il video di ''C'est La Vie''
26/12/2019 - 10:37
CIANIDE: tutto l'EP ''Unhumanized'' ascoltabile in streaming
26/12/2019 - 10:25
HAUNT: album a gennaio, ascolta il singolo ''Light the Beacon''
25/12/2019 - 17:04
LORNA SHORE: si separano dal cantante
25/12/2019 - 16:57
NINE INCH NAILS: nel 2020 registreranno l'album di inediti
25/12/2019 - 16:49
LOTUS THIEF: disponibile il singolo ''LIbation Bearers'' dal nuovo album
25/12/2019 - 16:38
WORM: ascolta un brano dal prossimo disco
25/12/2019 - 16:30
INQUISITION: il nuovo album è pronto
24/12/2019 - 15:08
SUMMER BREEZE: aggiunti Within Temptation, Amon Amarth, Alestorm e altri
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     