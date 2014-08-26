HAUNT: album a gennaio, ascolta il singolo ''Light the Beacon''

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26/12/19
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27/12/19
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26/12/2019 - 10:25 (37 letture)

RECENSIONI
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21/03/2017
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND V - CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + TRINAKRIUS + HAUNTED + ANCESTRAL
Barbara Disco Lab, Catania, 17/03/2017
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