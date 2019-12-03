      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/12/19
CIANIDE
Unhumanized (EP)

31/12/19
HORRID
As We Forget Our Past

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
HAUNT
Mind Freeze

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia

10/01/20
UNHERZ
Mainstream

10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0

10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes

CONCERTI

27/12/19
TOXIC YOUTH + T.S.O.
HYDRO - BIELLA

27/12/19
EGESTAS
LA SALETTA - REGGIO CALABRIA

28/12/19
CALABRIAN METAL INFERNO FEST
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

28/12/19
EGESTAS
CSA AURO - CATANIA

28/12/19
MADHOUR + DESECRATE
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

29/12/19
EGESTAS
ALIBI - PALERMO

02/01/20
EGESTAS
CAFFE' DELLE ARTI - CATANZARO

03/01/20
EGESTAS
30 FORMICHE - ROMA

04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

04/01/20
ROCK BRIGADE + BATTLE RAM + LEGACY
REWORK CLUB - PERUGIA
UNBOUNDED TERROR: tutto il nuovo album in streaming
27/12/2019 - 17:06 (23 letture)

ALTRE NOTIZIE
27/12/2019 - 17:06
UNBOUNDED TERROR: tutto il nuovo album in streaming
03/12/2019 - 18:04
UNBOUNDED TERROR: online un nuovo lyric video
ULTIME NOTIZIE
27/12/2019 - 18:15
INNO: nel roster di Time To Kill Records, in arrivo il debutto
27/12/2019 - 18:09
PARTY.SAN OPEN AIR: confermati i Katatonia
27/12/2019 - 18:02
ASSASSIN: tornano a febbraio con ''Bestia Immundis'', ecco i dettagli
27/12/2019 - 17:55
KANSEIL: a febbraio uscirà l'EP acustico ''Cant del Corlo''
27/12/2019 - 17:46
HORRID: ascolta in streaming il prossimo album
27/12/2019 - 17:31
TAAKE: insieme ai Kampfar per due date in Italia
26/12/2019 - 10:56
WHITE STONES: il nuovo progetto di Martin Mendez degli Opeth firma per Nuclear Blast
26/12/2019 - 10:50
NOVELISTS: guarda il video di ''C'est La Vie''
26/12/2019 - 10:37
CIANIDE: tutto l'EP ''Unhumanized'' ascoltabile in streaming
26/12/2019 - 10:25
HAUNT: album a gennaio, ascolta il singolo ''Light the Beacon''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     