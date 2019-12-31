MALIGNAMENT: in arrivo ''Demo I'' a fine gennaio

03/01/20
BLACKGUARD
Storm
09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword
10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage
10/01/20
HAUNT
Mind Freeze
10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia
10/01/20
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10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0
10/01/20
DEWOLFF
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10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold
10/01/20
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Mosaic II
02/01/20
EGESTAS + ASHES OF MISTAKE
CAFFE' DELLE ARTI - CATANZARO
03/01/20
EGESTAS
30 FORMICHE - ROMA
04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
04/01/20
ROCK BRIGADE + BATTLE RAM + LEGACY
REWORK CLUB - PERUGIA
04/01/20
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HYDRO - BIELLA
04/01/20
STONEDRIFT + FROM TEXAS
FUORI PORTA LA K - CASALMAGGIORE (CR)
14/01/20
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI