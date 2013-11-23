      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0

10/01/20
HAUNT
Mind Freeze

10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes

10/01/20
UNHERZ
Mainstream

14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us

CONCERTI

04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

04/01/20
ROCK BRIGADE + BATTLE RAM + LEGACY
REWORK CLUB - PERUGIA

04/01/20
NODE + GUESTS
HYDRO - BIELLA

04/01/20
STONEDRIFT + FROM TEXAS
FUORI PORTA LA K - CASALMAGGIORE (CR)

14/01/20
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
FIVE FINGER DEATH PUNCH: ascolta un nuovo brano
03/01/2020 - 12:17 (133 letture)

Rob Fleming
Venerdì 3 Gennaio 2020, 21.07.41
3
Mazzate!
Shock
Venerdì 3 Gennaio 2020, 20.37.14
2
Devo dire che contro ogni mio pronostico due pezzi due centri.
Umbesnake67
Venerdì 3 Gennaio 2020, 18.54.00
1
Per me gran bel pezzo , semplice ma efficace , ottimo l 'inizio
RECENSIONI
77
75
75
79
ARTICOLI
28/06/2015
Live Report
JUDAS PRIEST + FIVE FINGER DEATH PUNCH
Summer Arena, Assago (MI), 23/06/2015
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
03/01/2020 - 12:17
FIVE FINGER DEATH PUNCH: ascolta un nuovo brano
17/12/2019 - 19:16
FIVE FINGER DEATH PUNCH: online un nuovo video
02/12/2019 - 18:09
FIVE FINGER DEATH PUNCH: dettagli e singolo del nuovo album
09/09/2019 - 11:30
FIVE FINGER DEATH PUNCH: live il 16 febbraio all'Alcatraz con Megadeth e Bad Wolves
21/08/2019 - 19:45
BAD WOLVES: nuovo singolo e tour in Europa con Five Finger Death Punch e Megadeth
15/09/2018 - 21:27
FIVE FINGER DEATH PUNCH: online la clip di 'When the Seasons Change'
10/05/2018 - 13:12
FIVE FINGER DEATH PUNCH: diffuso il video di ''Sham Pain''
04/05/2018 - 13:53
FIVE FINGER DEATH PUNCH: online il lyric video di 'When The Seasons Change'
21/04/2018 - 09:43
FIVE FINGER DEATH PUNCH: ascolta la nuova ''Sham Pain''
06/04/2018 - 15:05
FIVE FINGER DEATH PUNCH: disponibile il nuovo singolo ed i dettagli del prossimo disco
ULTIME NOTIZIE
03/01/2020 - 12:13
MY DYING BRIDE: in arrivo ''The Ghost of Orion'', ascolta il primo singolo
03/01/2020 - 12:09
TEMPLE OF VOID: svelano i dettagli del nuovo album
03/01/2020 - 12:04
SVARTTJERN: ascolta la nuova ''Frost Embalmed Abyss''
03/01/2020 - 12:00
AMARANTHE: online un nuovo video
02/01/2020 - 19:13
SATYRICON: diagnosticato un cancro al bassista Anders Odden
02/01/2020 - 12:00
GRIMAH: ascolta un brano dal disco di debutto
01/01/2020 - 17:04
CANNIBAL CORPSE: al lavoro sul prossimo disco
01/01/2020 - 16:56
BLACKGUARD: tutto l'album ''Storm'' ascoltabile online
01/01/2020 - 16:48
BLACK STONE CHERRY: tornano nel 2020 con un nuovo disco
01/01/2020 - 16:40
LAMB OF GOD: nel 2020 uscirà l'ottavo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     