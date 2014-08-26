      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Haunt
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword

10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage

10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II

10/01/20
UNHERZ
Mainstream

10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia

10/01/20
DEWOLFF
Tascam Tapes

10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold

10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0

10/01/20
HAUNT
Mind Freeze

14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us

CONCERTI

04/01/20
ROCK PRIDE FEST
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

04/01/20
ROCK BRIGADE + BATTLE RAM + LEGACY
REWORK CLUB - PERUGIA

04/01/20
NODE + GUESTS
HYDRO - BIELLA

04/01/20
STONEDRIFT + FROM TEXAS
FUORI PORTA LA K - CASALMAGGIORE (CR)

14/01/20
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
HAUNT: tutto l'album ''MInd Freeze'' in streaming
04/01/2020 - 21:01 (26 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
21/03/2017
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND V - CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + TRINAKRIUS + HAUNTED + ANCESTRAL
Barbara Disco Lab, Catania, 17/03/2017
26/08/2014
Intervista
THE HAUNTED
Ferite
 
ALTRE NOTIZIE
04/01/2020 - 21:01
HAUNT: tutto l'album ''MInd Freeze'' in streaming
26/12/2019 - 10:25
HAUNT: album a gennaio, ascolta il singolo ''Light the Beacon''
12/04/2018 - 15:13
HAUNTED: tornano a giugno con 'Dayburner'
01/04/2018 - 18:17
FACING THE ORACLE: i dettagli di 'Haunted One' in uscita a fine mese
19/03/2018 - 18:09
QUEENS OF THE STONE AGE: disponibile il video di 'Head Like A Haunted House'
20/01/2018 - 00:05
MYLES KENNEDY: ecco il lyric video di 'Haunted By Design'
21/09/2017 - 11:34
HAUNTED: coi Necrospell il 30 settembre a Catanzaro
04/09/2017 - 15:20
THE HAUNTED: guarda un nuovo lyric video
18/08/2017 - 14:12
THE HAUNTED: guarda il nuovo video
21/07/2017 - 12:13
THE HAUNTED: guarda la clip di ''Spark''
ULTIME NOTIZIE
04/01/2020 - 21:17
HOUNDS: firmato accordo con Punishment 18 Records
04/01/2020 - 21:12
ESSENZA: online il video di ''June 26th''
04/01/2020 - 21:05
MEDICO PESTE: tornano a marzo con ''The Black Bile'', ecco i dettagli
04/01/2020 - 20:53
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: ecco il video di ''Divinyls''
04/01/2020 - 20:45
SHARKS IN YOUR MOUTH: il 25 gennaio dal vivo nel modenese
04/01/2020 - 20:36
OBSCURA: al lavoro sul nuovo disco
03/01/2020 - 12:17
FIVE FINGER DEATH PUNCH: ascolta un nuovo brano
03/01/2020 - 12:13
MY DYING BRIDE: in arrivo ''The Ghost of Orion'', ascolta il primo singolo
03/01/2020 - 12:09
TEMPLE OF VOID: svelano i dettagli del nuovo album
03/01/2020 - 12:04
SVARTTJERN: ascolta la nuova ''Frost Embalmed Abyss''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     