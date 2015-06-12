DAEMONIAC: due nuovi ingressi in formazione

09/01/20
WAR DOGS
Die By My Sword
10/01/20
RAGE
WIngs Of Rage
10/01/20
UNREQVITED
Mosaic II
10/01/20
UNHERZ
Mainstream
10/01/20
LOTUS THIEF
Oresteia
10/01/20
DEWOLFF
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10/01/20
OCEANS
The Sun and The Cold
10/01/20
APOCALYPTICA
Cell-0
10/01/20
HAUNT
Mind Freeze
14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us
14/01/20
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI
18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO
18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA
23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)