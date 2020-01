ALESTORM: previsto per inizio estate il nuovo album

07/01/2020 - 18:39 (82 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Ottima notizia, ormai manca poco! L'ultimo album all'inizio mi aveva deluso poi l'ho rivalutato molto. Spero solo che ritornino ai suoni di Drink con le chitarre in evidenza 😊 1 Non fondamentali né al livello dei veri pirati (proprio un'altro pianeta), ma divertenti, giusto per fare baldoria.