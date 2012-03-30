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18/01/20
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23/01/20
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LEGEND CLUB - MILANO
CONFESS: entrano nel roster di Street Symphonies Records, album in arrivo
07/01/2020 - 21:16 (51 letture)

Shock
Martedì 7 Gennaio 2020, 22.21.33
1
Hanno fatto due buonissimi dischi, specie il secondo, attendo fiducioso il prossimo!
RECENSIONI
72
ARTICOLI
19/03/2017
Articolo
CONFESSIONI DI UN ERETICO
La recensione
 
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