WOLF: a marzo il ritorno con ''Feeding the Machine'', ecco i dettagli

09/01/2020 - 20:01 (85 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 Sempre piaciuti anche a me questi Wolf.Tutto heavy metal trito e ritrito ma con tanta personalità. 2 grande notizia. Questi nel settore "metallo tradizionale" spaccano. Buttate su Speed On a volume adeguato e ditemi 1 A proposito di gruppi sottovalutati, sempre piaciuti. Ed hanno fatto pure una canzone dedicata a Raven😁