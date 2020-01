H.E.A.T: svelato il singolo ''Come Clean''

10/01/2020 - 19:47 (68 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 Quando si hanno le idee chiare 3'43" sono più che sufficienti. Bravi! 1 Per me tre ottimi brani: il fatto che lo abbiano chiamato II sa di ripartenza.