      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina di ''Cycle of Suffering''
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/01/20
WORMHOLE
The Weakest Among Us

17/01/20
VICTORIUS
Space Ninjas From Hell

17/01/20
SONS OF APOLLO
MMXX

17/01/20
BRITISH LION
The Burning

17/01/20
SVARTTJERN
Shame Is Just A Word

17/01/20
UNCOMMON EVOLUTION
Algid

17/01/20
ANTI-FLAG
20/20 Vision

17/01/20
RAWFOIL
Tales from the Four Towers

17/01/20
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
X: The Godless Void and Other Stories

17/01/20
ONIROMANTIC
Chaos Frames

CONCERTI

14/01/20
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
SYLOSIS: presentato il singolo ''Calcified''
10/01/2020 - 20:39 (38 letture)

RECENSIONI
77
75
73
ARTICOLI
29/11/2015
Live Report
CHILDREN OF BODOM + SYLOSIS + HELL`S GUARDIAN
Alcatraz, Milano (MI) , 24/11/2015
22/01/2015
Intervista
SYLOSIS
Cuori Passivi
08/03/2012
Live Report
TEXTURES + SYLOSIS + DESTRAGE
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 02/03/2012
 
ALTRE NOTIZIE
10/01/2020 - 20:39
SYLOSIS: presentato il singolo ''Calcified''
06/12/2019 - 10:52
SYLOSIS: album a febbraio, online il video della nuova ''I Sever''
29/02/2016 - 16:33
SYLOSIS: ascolta il nuovo singolo
13/10/2015 - 21:08
SYLOSIS: guarda il nuovo video
16/03/2015 - 14:09
SYLOSIS: data unica con Wovenwar a Milano
12/01/2015 - 16:41
SYLOSIS: guarda il nuovo video
09/01/2015 - 17:04
SYLOSIS: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
23/12/2014 - 09:51
SYLOSIS: guarda il video studio di 'Mercy'
21/11/2014 - 18:58
SYLOSIS: guarda il nuovo video
10/10/2014 - 19:44
SYLOSIS: copertina e primo estratto del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
10/01/2020 - 23:45
RUSH: è morto Neil Peart
10/01/2020 - 20:34
OCEANS: guarda la clip di ''Hope'' dal debutto
10/01/2020 - 20:27
AEVUM: ''Multiverse'' uscirà a marzo per DarkTunes
10/01/2020 - 20:21
BLASPHEMER: online un inedito dal prossimo album
10/01/2020 - 20:10
TANKARD: ecco le band di supporto per gli show italiani
10/01/2020 - 20:01
BURNING WITCHES: disponibile il singolo ''Sea of Lies'', svelata la tracklist del nuovo disco
10/01/2020 - 19:53
HOLLYWOOD UNDEAD: a febbraio uscirà ''New Empire vol. 1'', ecco i dettagli e un brano
10/01/2020 - 19:47
H.E.A.T: svelato il singolo ''Come Clean''
10/01/2020 - 15:49
GOTTHARD: diffusi dettagli e singolo del nuovo album
10/01/2020 - 15:46
MY DYING BRIDE: ecco il video di ''Your Broken Shore''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     