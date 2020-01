RUSH: è morto Neil Peart

10/01/2020 - 23:45 (231 letture)



14 Non ci credo....un batterista e liricista immenso. RIP 13 Una perdita immane per la musica tutta. R.i.p 12 oggi una parte di me è morta con lui...RIP 11 Un dolore grandissimo!!!! se ne va il più grande batterista rock di tutti i tempi!!!! 10 Gli volevano bene tutti! Artista e uomo meraviglioso! 9 Notizia tristissima. Se ne è andato un mito, uno di quelli veramente con la M maiuscola. Il suo stile era avanti di anni ed è stato punto di riferimento per una miriade di batteristi. Come qualcuno ha già scritto: grande artista, grande uomo, grande poeta. Grazie Neil per tutto ciò che ci hai regalato. R.i.p. 8 Uno dei miei gruppi preferiti di tutti i tempi, oggi è un bruttissimo giorno perché se ne va il maestro per eccellenza, il professore come veniva chiamato. Mi mancherai Neil 7 Non ci sono parole ...solo immensa tristezza per la scomparsa di un autentica Leggenda.....Grazie per tutta la musica che ci hai dato..Riposa in Pace Professore... 6 Che triste, tristissima notizia, appresa mezz'ora fa e non mi do pace; sono commosso e faccio fatica a trovare le parole giuste per commemorare questo immenso artista, uno dei più grandi batteristi di sempre, al di là di ogni genere, un grande poeta, un grande uomo. Ora si capisce perché il mitico trio da tre anni era sparito dalle scene: altro che artrite reumatoide, purtroppo c'era ben altro e non era mai trapelato nulla, raro esempio di serietà e compostezza in un mondo fatto di immagini e pettegolezzi, e questo la dice tutta. Addio Neil, mio "eroe" giovanile, addio mitici RUSH, qualsiasi cosa succederà non sarà mai più come prima. 5 Forse il più grande di sempre. Ha vissuto una vita molto difficile, con lutti dolorosi. Grandissimo, grazie di tutto. Riposta in pace. 4 Notizia scioccante, una leggenda, incredibile batterista e speciale anche il suo modo di scrivere 3 Immenso artista... mi dispiace. 2 Non ho parole per esprimere la mia tristezza. 1 Non sono un amante dei Rush, ma non riconoscere il valore di un batterista come Neil è impensabile. Un grande del suo strumento. E morire a 67 anni oggi è veramente triste, se poi penso ad altri personaggi ...RIP.