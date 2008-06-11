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17/01/20
VICTORIUS
Space Ninjas From Hell

17/01/20
RAWFOIL
Tales from the Four Towers

17/01/20
ONIROMANTIC
Chaos Frames

17/01/20
BRITISH LION
The Burning

17/01/20
SVARTTJERN
Shame Is Just A Word

17/01/20
SONS OF APOLLO
MMXX

17/01/20
BONDED
Rest in Violence

17/01/20
BLEED THE SKY
This Way Lies Madness

17/01/20
ANTI-FLAG
20/20 Vision

17/01/20
UNCOMMON EVOLUTION
Algid

CONCERTI

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
BLAZE BAYLEY: previsto nel 2021 il nuovo album
14/01/2020 - 16:15 (95 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
06/04/2017
Live Report
BLAZE BAYLEY + ADAMAS
Officine Sonore, Vercelli - 30/03/2017
12/04/2016
Live Report
BLAZE BAYLEY + ROCKIN`4
Officine Sonore, Vercelli - 07/04/2016
17/04/2012
Live Report
BLAZE BAYLEY + DOBERMANN + SANURYA
Il Peocio, Trofarello (TO), 13/04/2012
11/06/2008
Live Report
JOE SATRIANI + BLAZE BAYLEY
Il concerto di Trezzo sull'Adda
 
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14/01/2020 - 16:15
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13/01/2019 - 16:38
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18/10/2018 - 20:13
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FESTA BIKERS: ad agosto la nuova edizione con Angel Witch, Blaze Bayley e molti altri
20/02/2018 - 23:43
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03/02/2018 - 00:47
BLAZE BAYLEY: online il video di 'Prayers Of Light'
14/11/2017 - 07:36
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ENSNARED: ascolta ''The Throne of Transformation'' dal disco in arrivo
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RAIN: entrano in studio e annunciano le prossime date
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POLARIS: dal vivo al Legend Club a maggio
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HATEBREED: concluse le registrazioni del disco di inediti
14/01/2020 - 19:12
BLEED THE SKY: il video di “Serpent”, disponibile la tracklist
14/01/2020 - 19:09
JOE SATRIANI: annunciato ''Shapeshifting'' in uscita in primavera
14/01/2020 - 18:23
AFTERBIRTH: ascolta un brano inedito
14/01/2020 - 18:17
HEXVESSEL: primi dettagli del nuovo album ''Kindred''
 
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