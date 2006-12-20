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17/01/20
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17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
IGORRR: ecco il video di ''Very Noise''
14/01/2020 - 18:04 (109 letture)

Carmine
Martedì 14 Gennaio 2020, 21.47.01
6
L O L
Galilee
Martedì 14 Gennaio 2020, 21.36.19
5
Un piaciugo sonoro poco originale.
Rob Fleming
Martedì 14 Gennaio 2020, 20.40.32
4
Ma la musica dov' è?
No Fun
Martedì 14 Gennaio 2020, 20.34.58
3
"To the happy few" (cit)
Shock
Martedì 14 Gennaio 2020, 20.21.16
2
Porcheria il video, porcheria la musica.
No Fun
Martedì 14 Gennaio 2020, 20.12.06
1
😂 😂 è bellissimo!
RECENSIONI
75
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