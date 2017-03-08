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17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
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18/01/20
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18/01/20
CANDLEMASS
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18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
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18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
ENSNARED: ascolta ''The Throne of Transformation'' dal disco in arrivo
14/01/2020 - 19:59 (37 letture)

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