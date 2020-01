NIGHTWISH: ecco i dettagli del nuovo album ''Human Nature''

16/01/2020 - 13:36 (303 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Penso un mix di tutte le cose che sono state dette (songwriting, Floor, suite lunghissima, eccetera). Morale: sono molto eccitata e anche io non vedo l'ora che esca per vedere cosa hanno composto. Piccolo addendum: sembra già esserci un leit motiv chiaramente riconoscibile, anche se non credo si possa proprio parlare di concept. Poi Tuomas ha detto che Black Mirror è stata una fonte di ispirazione ... curiosa di sentire come lo è stata La mia curiosità penso sia pari a quella degli amici qui sottoPenso un mix di tutte le cose che sono state dette (songwriting, Floor, suite lunghissima, eccetera). Morale: sono molto eccitata e anche io non vedo l'ora che esca per vedere cosa hanno composto. Piccolo addendum: sembra già esserci un leit motiv chiaramente riconoscibile, anche se non credo si possa proprio parlare di concept. Poi Tuomas ha detto che Black Mirror è stata una fonte di ispirazione ... curiosa di sentire come lo è stata 8 Io spero che diano molto spazio a Troy e Marco, secondo me sono dei grandi artisti 7 Ovviamente curiosissimo. Se Tuomas non ha fatto cavolate la voce di Floor sarà presente e attiva, e potrebbe uscire qualcosa di veramente notevole 6 Molto curioso di sentire il tutto: sono intrigato dal secondo CD, spero vivamente che abbiano sviluppato qualcosa di particolare e sfruttato in pieno la voce di Floor (almeno non sarà noioso come i Bardi, ahahah). 5 Vogliono scalzare Thick as a Brick dei Jethro Tull come singola traccia più lunga? (Non so se sia effettivamente la più lunga, sicuramente la più lunga che io abbia ascoltato). In ogni caso mi sembra interessante, anche se non ho ancora ascoltato nulla. 4 Dopo la già lunga “the greatest show on earth”, che mi piace tantissimo, osare con una suite potenzialmente più lunga è una bella prova di coraggio. Una sorta di “a change of seasons” in salsa finnica? Non vedo l’ora che esca!!! 3 Sembra alquanto interessante! 2 Presumo che sara' un lavoro molto "corposo". Come ho gia' scritto in un mio post precedente spero che osino di piu' nel songwriting . Sia chiaro l'ultimo disco mi e' piaciuto molto ma mi piacerebbe essere spiazzato dal punto di vista compositivo. 1 mi sa che siamo di fronte ad una delle suite più lunghe del metal