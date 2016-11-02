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VICTORIUS
Space Ninjas From Hell

17/01/20
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Shame Is Just A Word

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17/01/20
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17/01/20
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
X: The Godless Void and Other Stories

17/01/20
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20/20 Vision

17/01/20
BLEED THE SKY
This Way Lies Madness

CONCERTI

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
TOMBS: ascolta ''The Dark Rift''
16/01/2020 - 14:07 (35 letture)

RECENSIONI
60
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