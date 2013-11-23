      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/01/20
VICTORIUS
Space Ninjas From Hell

17/01/20
SVARTTJERN
Shame Is Just A Word

17/01/20
SONS OF APOLLO
MMXX

17/01/20
BRITISH LION
The Burning

17/01/20
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
X: The Godless Void and Other Stories

17/01/20
HORNED ALMIGHTY
To Fathom the Masters Grand Design

17/01/20
ONIROMANTIC
Chaos Frames

17/01/20
BONDED
Rest in Violence

17/01/20
ANTI-FLAG
20/20 Vision

17/01/20
BLEED THE SKY
This Way Lies Madness

CONCERTI

17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI

18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO

18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
AVENGED SEVENFOLD: disponibile un brano inedito
17/01/2020 - 09:21 (22 letture)

Loco
Venerdì 17 Gennaio 2020, 9.51.58
1
Bella ballad... un pò lunga...
RECENSIONI
65
89
88
87
70
ARTICOLI
05/07/2018
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL - DAY ONE, AVENGED SEVENFOLD + GUESTS
Caja Mágica, Madrid, 28/06/2018
24/06/2014
Live Report
AVENGED SEVENFOLD
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 19/06/2014
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
17/01/2020 - 09:21
AVENGED SEVENFOLD: disponibile un brano inedito
18/09/2018 - 07:10
AVENGED SEVENFOLD: disponibile il brano realizzato per 'Call Of Duty
06/12/2017 - 10:10
AVENGED SEVENFOLD: venerdì in uscita un album acustico in formato digitale
06/10/2017 - 20:42
AVENGED SEVENFOLD: il 15 dicembre uscirà la versione deluxe di 'The Stage'
15/07/2017 - 09:04
AVENGED SEVENFOLD: ascolta il nuovo brano 'Dose'
27/04/2017 - 20:01
AVENGED SEVENFOLD: ecco il video di 'God Damn'
08/03/2017 - 11:42
AVENGED SEVENFOLD: le modalità di rimborso per la data di Milano
21/02/2017 - 12:50
AVENGED SEVENFOLD: annullato il concerto di questa sera
13/10/2016 - 20:01
AVENGED SEVENFOLD: online il nuovo singolo
09/08/2016 - 19:32
AVENGED SEVENFOLD: a febbraio una data in Italia
ULTIME NOTIZIE
17/01/2020 - 09:29
SKINLAB: online un nuovo video
16/01/2020 - 21:02
THE SPIRIT: ascolta la nuova ''Repugnant Human Scum''
16/01/2020 - 20:58
KARG: ecco il video di ''Tod, Wo Bleibt Dein Frieden?''
16/01/2020 - 16:48
RAWFOIL: ecco la copertina di ''Tales from the Four Towers''
16/01/2020 - 16:40
BENIGHTED: ascolta il brano ''Brutus'' dal prossimo disco
16/01/2020 - 16:35
LUPPOLO IN ROCK: annunciati Ensiferum, Destrage e Furor Gallico per l'edizione 2020
16/01/2020 - 16:28
TWILIGHT FORCE: il 17 aprile suoneranno al Legend di Milano
16/01/2020 - 16:22
AEVUM: svelati i dettagli di ''Multiverse''
16/01/2020 - 14:25
SHADOW BREAKER: ecco il terzo singolo dall'album di debutto
16/01/2020 - 14:12
DRAGONFORCE: annunciato il bassista per i prossimi tour
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     