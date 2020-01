AYREON: disponibile il trailer di ''Into The Electric Castle Live And Other Tales''

17/01/2020 - 10:53 (134 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Mi è venuta voglia di riascoltarlo. 6 spettacolo in tutti i sensi 5 Ed alla fine Songs of the ocean......😍 4 Yeah.. Poi the Electric Castle per me quando uscì fu qualcosa di pazzesco. 3 Galilee,alla fine del trailer ci sono le varie versioni disponibili e c'e' anche in blu-ray e dvd quindi confermo il mio post precedente. 2 Non vorrei sbagliarmi ma penso che uscira' anche in dvd. I precedenti live pubblicati Theater Equation e Ayreon Universe sono splendidi.Grande Arjen! 1 Uscisse in DVD lo comprerei.