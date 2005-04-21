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CANNABIS CORPSE + WITHERED
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Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

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MELECHESH + W.E.B + SELVANS
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SCALA MERCALLI + GUESTS
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POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

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SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

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TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
DEMONS & WIZARDS: online un nuovo singolo
17/01/2020 - 11:11 (147 letture)

Shock
Venerdì 17 Gennaio 2020, 16.59.06
5
Questa fa veramente schifo: non capisco dove voglia andare a parare, noiosa all'inverosimile...
Silvia
Venerdì 17 Gennaio 2020, 15.13.40
4
Io preferisco il precedente, questo non mi convince ma si sa, spesso i singoli sono molto diversi dal resto dell'album
HyperX
Venerdì 17 Gennaio 2020, 14.31.14
3
dai, anche il secondo pezzo promette bene!
progster78
Venerdì 17 Gennaio 2020, 14.14.50
2
Diabolic mi era piaciuta' di piu',questa la trovo piu' sempliciotta ma tutto sommato non mi dispiace...ora attendiamo il disco.
sonny73
Venerdì 17 Gennaio 2020, 11.53.17
1
not bad, not bad at all.
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