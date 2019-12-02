DEADRISEN: presentato un nuovo brano

17/01/20
VICTORIUS
Space Ninjas From Hell
17/01/20
RAWFOIL
Tales from the Four Towers
17/01/20
ONIROMANTIC
Chaos Frames
17/01/20
BRITISH LION
The Burning
17/01/20
SVARTTJERN
Shame Is Just A Word
17/01/20
SONS OF APOLLO
MMXX
17/01/20
BONDED
Rest in Violence
17/01/20
BLEED THE SKY
This Way Lies Madness
17/01/20
ANTI-FLAG
20/20 Vision
17/01/20
UNCOMMON EVOLUTION
Algid
17/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
17/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI
18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO
18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
18/01/20
MELECHESH + W.E.B + SELVANS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/01/20
SCALA MERCALLI + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA
18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA
18/01/20
SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO