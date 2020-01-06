SECRET ALLIANCE: online un nuovo video dal prossimo disco ''Solar Warden''

21/01/20
NECROPSY
Xiatus (EP)
24/01/20
JORN
Heavy Rock Radio II: Executing The Classics
24/01/20
DIRTY SHIRLEY
Dirty Shirley
24/01/20
WOLFPAKK
Nature Strikes Back
24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud
24/01/20
CUERO
Tiempo Despues - Reissue
24/01/20
AETHYRICK
Gnosis
24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour
24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)
24/01/20
COLOSSO
Apocalypse
18/01/20
BRVMAK
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS - NAPOLI
18/01/20
CANNABIS CORPSE + WITHERED
PIPPO STAGE - BOLZANO
18/01/20
CANDLEMASS
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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ARCI TOM - MANTOVA
18/01/20
NUCLEAR ABOMINATIONS FEST
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA
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SLABBER + BLACK THUNDER
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)
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ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)