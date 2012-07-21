      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Feeding The Machine - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/01/20
NECROPSY
Xiatus (EP)

24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour

24/01/20
DEFILED
Infinite Regression

24/01/20
MARCO HIETALA
Pyre Of The Black Heart

24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud

24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)

24/01/20
WORM
Gloomlord

24/01/20
REVOLUTION SAINTS
Rise

24/01/20
COLOSSO
Apocalypse

24/01/20
FORLORN CITADEL
Ashen Dirge Of Kingslain

CONCERTI

23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO

24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)

24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA

25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO

25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA

25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)

25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
WOLF: ecco il video di ''Midnight Hour''
20/01/2020 - 17:28 (32 letture)

RECENSIONI
71
65
75
ARTICOLI
13/07/2019
Live Report
WOLFMOTHER - LARS ROCK FEST 2019
Giardini pubblici, Chiusi Scalo (SI), 07/07/2019
23/12/2018
Live Report
A PERFECT CIRCLE + CHELSEA WOLFE
Palalottomatica, Roma, 19/12/2018
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
27/08/2016
Live Report
WOLFMOTHER + GIUDA + ONELEGMAN
Festareggio, Campovolo Reggio Emilia (RE), 24/08/2016
13/05/2016
Live Report
WOLFMOTHER + ELECTRIC CITIZEN
Alcatraz, Milano, 08/05/2016
15/12/2015
Live Report
SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
21/07/2012
Live Report
WOLFMOTHER + BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
10 Giorni Suonati!, Castello Sforzesco, Vigevano (PV), 10/07/2012
 
ALTRE NOTIZIE
20/01/2020 - 17:28
WOLF: ecco il video di ''Midnight Hour''
17/01/2020 - 11:15
POWERWOLF: a giugno un doppio album
11/01/2020 - 09:41
WOLFPAKK: presentato un brano dal prossimo album
09/01/2020 - 20:01
WOLF: a marzo il ritorno con ''Feeding the Machine'', ecco i dettagli
08/01/2020 - 19:46
POWERWOLF: rinnovato l’accordo con Napalm Records
02/12/2019 - 16:38
WOLFPAKK: previsto per fine gennaio il prossimo disco
08/11/2019 - 12:03
DEWOLFF: ecco il video di ''Blood Meridian I''
01/11/2019 - 13:36
POWERWOLF: disponibile il singolo ''Kiss Of The Cobra King''
01/11/2019 - 10:27
WOLFBRIGADE: online il video di ''The Wolfman''
10/10/2019 - 19:03
POWERWOLF: a novembre il nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
20/01/2020 - 19:07
EPITAPH: presentano il nuovo cantante
20/01/2020 - 18:13
FIREFORCE: guarda il live video di ''Thyra's Wall''
20/01/2020 - 18:08
HUNTSMEN: a marzo il nuovo album
20/01/2020 - 18:03
DIESPNEA: ascolta il trailer del nuovo album ''Pneuma''
20/01/2020 - 18:00
MIRRORPLAIN: online il video di un brano dall'ultimo disco
20/01/2020 - 17:39
CREYE: presto in studio per il nuovo album
20/01/2020 - 17:34
SUICIDE SILENCE: pubblicato il terzo singolo dal nuovo album
20/01/2020 - 17:25
LORDI: disponibile un nuovo estratto dalla loro prossima compilation
20/01/2020 - 11:26
DEFILED: tutto il nuovo album in streaming
19/01/2020 - 18:42
EXCALIBUR: ripubblicheranno il loro album del 1996 ''Cero''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     