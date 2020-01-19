MIRRORPLAIN: online il video di un brano dall'ultimo disco

21/01/20
NECROPSY
Xiatus (EP)
24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour
24/01/20
DEFILED
Infinite Regression
24/01/20
MARCO HIETALA
Pyre Of The Black Heart
24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud
24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)
24/01/20
WORM
Gloomlord
24/01/20
REVOLUTION SAINTS
Rise
24/01/20
COLOSSO
Apocalypse
24/01/20
FORLORN CITADEL
Ashen Dirge Of Kingslain
23/01/20
TEMPERANCE
LEGEND CLUB - MILANO
24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)
24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA
25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO
25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA
25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)
25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)