OZZY OSBOURNE: “Ho il morbo di Parkinson”

21/01/2020 - 19:05 (286 letture)



Discutine con noi sul FORUM Daniele Girardelli "danygira" 6 Penso voglia dire che in seguito alla caduta abbiano fatto accertamenti e diagnosticato la malattia, non che la caduta sia la causa 5 Concordo al 100% con @Shock! Aggiungo anche che il morbo di Parkinson è una malattia che conosco molto bene avendo un familiare a me molto stretto che ne è affetto da più di venti anni; di per sè non è una malattia mortale, ma è comunque debilitante e va tenuta sotto controllo mediante dei medicinali che vanno presi ogni giorno. Detto questo posso affermare che questa malattia non ti viene in seguito ad una caduta, quindi questa affermazione è una solenne presa per il culo verso i fans. Proprio perchè conosco la malattia ne riconosco anche i sintomi, tipo l'espressione del viso talvolta assente, certi tremori, la postura del corpo, direi che questa malattia ce l'ha da parecchi anni, più o meno dai tempi degli "Osbournes". 4 due opinioni diverse ed entrambe giuste,personalmente mi sento più vicino all'analisi di shock,ma anche fasanez non sbaglia,Lemmy invece lo capisco benissimo,si sta sul palco fino a che non è il momento di scendere,senza troppo rumore e senza rimorsi (credo),ma era una scelta sua e solo sua e tanto di cappello.Sono scelte,ma preferisco in ogni caso la riservatezza. 3 Quei continui rinvii purtroppo. Mi spiace 2 Differenza di comportamento: Neil Peart, con un tumore (praticamente sentenza di morte), si ritira dalle scene con classe e purtroppo muore senza che nessuno lo venga a sapere prima. Chapeau, a malincuore. Ozzy: ho questo, ho quello, intanto continuo a suonare (e Sharon ovviamente gongola), invece che ritirarsi anche lui e pensare alla sua salute. Mi spiace per l'artista Ozzy, ma questo voler continuare ad ogni costo a stare su un palco proprio non lo capisco (come fece anche Lemmy che difatti alla fine reggeva due canzoni). Ad un certo punto devi dire basta. Non è polemica, quindi evitate inutili commenti contro, e' solo una mia personale opinione. 1 Un grande abbraccio al mitico "zio" Ozzy, anche i nostri "dei metallici" sono umani e come tali anche a loro capita quello che capita a molte persone... Non so come mai questa notizia mi ha fatto pensare agli ultimi dischi di Steve Perry e Meat Loaf, ricordi... ultimi tentativi di un "vorrei ma non posso più". Non so se riuscirò a rivederlo su un palco, ma intanto, oltre a augurargli un grande in bocca al lupo, coraggio, vecchio leone, voglio dirgli soltanto... un immenso grazie!