UFO: si aggiungono al bill del Rock The Castle

22/01/2020 - 12:12 (433 letture)



Federico "Vandroy" Landini 21 Concordo con l'entusiasmo di Mariner. In auto ho i Led Zeppelin e al lavoro i Goodbye June (grazie Shock). La buona musica e l'arte non hanno età anagrafica né confini territoriali. E di recente ho assistito ad alcuni dei più bei concerti della mia vita, certi dinosauri di nome Toto e Uriah Heep. 20 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 19 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 18 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 17 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 16 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 15 Un motivo in più x andare senza se e senza ma... Grandi UFO! 14 @Graziano hai ragione! @Gals sì è vero ma magari non è solo economico... Comunque stanno facendo sold out nel loro ultimo tour quindi significa che una risposta c'è da parte del pubblico e dev'essere anche una bella soddisfazione regalare emozioni dopo tanti anni di attività 13 Lemmy è morto praticamente sul palco, gli ultimi concerti duravano qualche canzone e basta ma lui non voleva staccarsi dal palco e la gente lo esaltava: tante volte, anzi quasi sempre, sono più i fans che non vogliono staccarsi dai loro miti e li vogliono vedere sul palco fino alla morte. Cosi succederà anche per Ozzy....si dovrebbe imparare da chi ad un certo punto dice stop. Una volta in fabbrica un signore che poteva essere già in pensione ma continuava a lavorare alla mia domanda sul perché continuasse mi rispose: "e cosa fai a casa? Aspetti la morte". Ecco, tanti musicisti sembrano quel signore, non riescono a staccarsi dal palco ed i fans con loro.... 12 Non capisco perchè si parli di comeback. La band sta pubblicando album regolarmente....Non vedo perchè non possano esibirsi anche dal vivo.... 11 Più che dallo spessore che alla fine è solo economico, dalla capacità di stare ancora sul palco. E dall'entusiasmo reale. 10 Inoltre nell'organizzazione di questi festival si tiene conto sia del possibile ritorno economico che della disponibilità degli artisti, indipendentemente dalla loro età 9 @Gals ma infatti dipende dallo spessore del coming back non dall'età x me 8 X me l'arte non ha età e finché gli artisti si sentono di stare sul palco e hanno seguito sono benvenuti. @Rob infatti potrebbero prenderla in modo scherzoso 🤣 7 Il cambio generazionale non dipende da chi va in pensione. Comunque tutti sti comeback non esaltano neppure me. Grande band gli UFO, per carità, però ora come ora preferisco andare a vedermi i Destrage per dire un nome a caso del presente. Ma anche un Nick Cave che non rappresenta proprio il presente, ma è sempre presente. 6 Io musicalmente adoro i dinosauri, ma obiettivamente è difficile dare torto a @Shock. Gli UFO sono tra i miei gruppi preferiti e purtroppo non ho mai avuto la fortuna di vederli, ma passati i 70...dai... (oh! per carità! l'anno scorso ho visto gli Uriah Heep e li ho adorati). Un esempio: trovo penoso e ridicolo che Pete Tonwshend e Roger Daltrey cantino ancora My Generation. Quando arriva il verso "I hope I die before I get old" cosa fanno?. A meno che al momento di cantarla non ci scherzino sopra diventano patetici 5 Comincio a dare ragione a shock 4 Puoi essere giovane dentro finché vuoi ma ad una certa età la pensione sarebbe obbligatoria, altrimenti il ricambio generazionale non ci sarà mai (finché non muoiono tutti....). 3 giovani dentro.. 2 Largo alla gioventù... 1 Americana!??