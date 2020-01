PEARL JAM: ecco il video di ''Dance Of The Clairvoyants'

22/01/2020 - 18:55 (219 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 15 Rimane poco dopo l'ascolto. Mah 14 Sotto ogni nuova canzone di band storiche ci sono sempre commenti tipo “eh non sono più quelli di una volta” ,”eh ma ride the lighting era meglio “ “ ehma non capisco come si possa passare da Alive a questa “ “ ehma hanno ucciso l’uomo ragno chi sia stato non si sa” e altre ancora... Rispondo io, non fanno più musica di qualità come nei promi dischi perché dopo più di 30 anni le idee sono finite. Se non vi piacciono ignorateli ( come faccio io). 13 @Galilee: come vedi dal commento sotto per me possono continuare benissimo chiunque, ciò non toglie che se un disco non mi piace lo dico, forse sono altri a cui questo non sta bene. Poi ci sono stati tantissimi gruppi che mi piacevano e che hanno smesso: non mi sono e mai mi fascero' la testa per questo; di proposte li fuori ve ne sono a decine, problemi non ne ho, magari chi rimane ancorato ai soliti gruppi sì. 12 Cosa c'entra l'invidia? Loro possono fare tutti i dischi che vogliono ma se fanno cagare è un problema dirlo? Oppure bisogna accettare tutto sempre e comunque? 11 Shock non arrabbiarti ma la tua è pura presunzione. Ogni band ha diritto di andare avanti. Può piacere o no. Smettessero quelle che piacciono a te e a me fan cacare, non credo saresti contento. 10 I Pearl Jam possono fare tutti i dischi che vogliono. Poi se uno non capisce che dopo 30 anni di carriera le idee scarseggiano è un problema suo e non del gruppo in questione. Purtroppo l’utente in questione non è nuovo ad attacchi simili a gruppi di successo,l’invidia è forte in lui... 9 Mah... non mi convince. 8 @Mulo: se han finito le idee smetti di fare dischi, anche questo è semplice capirlo🤨 7 Sono passati Animal, Alive, Jeremy a questo perché come QUAI tutte le band di ultra cinquantenni hanno finito le idee migliori... Non mi bisogna essere poi tanto intelligenti per capirlo 6 Leggendo opinioni in giro per il web il 95% dei commenti sono negativi....mi chiedo come un gruppo possa essere passato da Alive ed Animal a questo...misteri... 5 Quello è un pò vero, però secondo me Eddie si sente. Inoltre il brano mi piace. Dipende proprio da come sarà il resto del disco. 4 Fino a Binaural grande musica, dopo stasi creativa e album meno memorabili....torneranno ai fasti degli anni 90.... Oppure ci accontenteremo delle,ancora,grandi performances live. 3 Ma siamo sicuri che siano loro? Sembra un elettro pop anni '80. Non sembra nemmeno Eddie quello che canta. Anzi per dirla tutta mi sembra Springsteen che canta con i Depeche Mode una canzone di David Byrne 2 Bel pezzo, ben strutturato. Musicalmente non so perché mi ha ricordato qualcosa dell'ultimo Jane's addiction, oltre al suo sapore un pò English. Dall'album mii aspetto comunque anche qualcosa di un pò più incazzato. Staremo a vedere.. 1 Che schifezza vera e propria! Sembra un brano di una qualsiasi band alternative in circolazione. Ridateci l'immaturo Ten.....