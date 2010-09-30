      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The God-Shaped Void - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/01/20
JORN
Heavy Rock Radio II: Executing The Classics

24/01/20
DIRTY SHIRLEY
Dirty Shirley

24/01/20
DEFILED
Infinite Regression

24/01/20
MICHAEL THOMPSON BAND
High Times - Live In Italy

24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud

24/01/20
WOLFPAKK
Nature Strikes Back

24/01/20
CUERO
Tiempo Despues - Reissue

24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour

24/01/20
ERELEY
Diablerie

24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)

CONCERTI

24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)

24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA

25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO

25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA

25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)

25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
PSYCHOTIC WALTZ: ecco il video di ''All The Bad Men''
24/01/2020 - 13:08 (98 letture)

Silvia
Venerdì 24 Gennaio 2020, 13.45.31
1
Album che si preannuncia molto eterogeno come al solito! X ora preferisco il singolo precedente perchè è un gruppo che amo nei pezzi dinamici. Bellissimo come emerge l’assolo qui comunque
RECENSIONI
75
90
100
ARTICOLI
08/03/2011
Live Report
SYMPHONY X + NEVERMORE + PSYCHOTIC WALTZ + MERCENARY
Viper Club, Firenze, 05/03/2011
 
ALTRE NOTIZIE
24/01/2020 - 13:08
PSYCHOTIC WALTZ: ecco il video di ''All The Bad Men''
13/12/2019 - 13:31
PSYCHOTIC WALTZ: ascolta la nuova ''Devils And Angels''
07/12/2019 - 11:15
PSYCHOTIC WALTZ: i primi dettagli di ''The God-Shaped Void''
02/07/2019 - 21:10
PSYCHOTIC WALTZ: firmato accordo con InsideOut Music, nuovo album dopo ventitré anni
10/12/2016 - 11:19
WACKEN OPEN AIR: aggiunti Primal Fear, Psychotic Waltz ed altri
15/06/2012 - 20:29
PSYCHOTIC WALTZ: iniziato il songwriting del nuovo disco
16/02/2011 - 18:20
PSYCHOTIC WALTZ: a marzo il box a tiratura limitata
07/01/2011 - 14:49
SYMPHONY X: il trailer del tour con Nevermore e Psychotic Waltz
05/10/2010 - 12:09
PSYCHOTIC WALTZ: Dan Rock rientra in formazione
30/09/2010 - 18:39
PSYCHOTIC WALTZ: tour Europeo con Nevermore e Symphony X
ULTIME NOTIZIE
24/01/2020 - 17:45
FAUN: ecco il video di ''Rosenrot''
24/01/2020 - 17:34
TRICK OR TREAT: firmano con la Scarlet Records, annunciato un nuovo disco
24/01/2020 - 17:32
A LIFE DIVIDED: online un nuovo singolo
24/01/2020 - 17:19
DELAIN: guarda il video di ''Ghost House Heart''
24/01/2020 - 17:15
ASENBLUT: ad aprile il nuovo album
24/01/2020 - 12:57
MARCO HIETALA: ascolta il terzo singolo dalla versione inglese del suo album solista
24/01/2020 - 12:51
NEAERA: presentato il nuovo singolo
24/01/2020 - 10:46
SEVEN KINGDOMS: ecco il video di ''Monster''
24/01/2020 - 10:43
FLUISTERAARS: online un nuovo brano
24/01/2020 - 10:39
OMEGA INFINITY: previsto per marzo il debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     