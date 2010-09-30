PSYCHOTIC WALTZ: ecco il video di ''All The Bad Men''

24/01/20
JORN
Heavy Rock Radio II: Executing The Classics
24/01/20
DIRTY SHIRLEY
Dirty Shirley
24/01/20
DEFILED
Infinite Regression
24/01/20
MICHAEL THOMPSON BAND
High Times - Live In Italy
24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud
24/01/20
WOLFPAKK
Nature Strikes Back
24/01/20
CUERO
Tiempo Despues - Reissue
24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour
24/01/20
ERELEY
Diablerie
24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)
24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)
24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA
25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO
25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA
25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)
25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)