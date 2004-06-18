      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Apocalypse & Chill - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/01/20
JORN
Heavy Rock Radio II: Executing The Classics

24/01/20
DIRTY SHIRLEY
Dirty Shirley

24/01/20
DEFILED
Infinite Regression

24/01/20
MICHAEL THOMPSON BAND
High Times - Live In Italy

24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud

24/01/20
WOLFPAKK
Nature Strikes Back

24/01/20
CUERO
Tiempo Despues - Reissue

24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour

24/01/20
ERELEY
Diablerie

24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)

CONCERTI

24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)

24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA

25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO

25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA

25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)

25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
DELAIN: guarda il video di ''Ghost House Heart''
24/01/2020 - 17:19 (43 letture)

Tino
Venerdì 24 Gennaio 2020, 18.06.04
1
La Carlotta sempre più sventola spaziale, il pezzo invece non lo trovo interessante nonostante il talento della sopracitata e del maestro ai tasti d'Avorio, li preferisco in contesti più dinamici e catchy, comunque un gran gruppo
RECENSIONI
75
68
s.v.
75
78
60
ARTICOLI
15/08/2016
Intervista
DELAIN
Una questione di equilibri
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
10/05/2012
Live Report
DELAIN + TRILLIUM + ALCYON WAY
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 05/05/2012
13/05/2011
Live Report
DELAIN + SERENITY
Alcatraz, Milano, 09/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
24/01/2020 - 17:19
DELAIN: guarda il video di ''Ghost House Heart''
29/11/2019 - 19:26
DELAIN: i dettagli del nuovo album “Apocalypse & Chill”
16/11/2019 - 10:27
DELAIN: ascolta il singolo ''One Second''
27/09/2019 - 22:14
DELAIN: online il nuovo singolo ''Burning Bridges''
17/06/2019 - 22:39
DELAIN: si separano dalla chitarrista Merel Bechtold
11/01/2019 - 18:53
DELAIN: presentato un video dal nuovo album
13/12/2018 - 17:08
DELAIN: 'Hunter's Moon' uscirà a febbraio con inediti e un live Blu Ray
06/12/2018 - 01:15
WACKEN OPEN AIR: confermati Battle Beast, Delain e Jinjer
30/04/2018 - 20:36
DELAIN: in autunno uscirà un nuovo EP
23/04/2018 - 09:57
DELAIN: nuovo album atteso per il 2019
ULTIME NOTIZIE
24/01/2020 - 17:45
FAUN: ecco il video di ''Rosenrot''
24/01/2020 - 17:34
TRICK OR TREAT: firmano con la Scarlet Records, annunciato un nuovo disco
24/01/2020 - 17:32
A LIFE DIVIDED: online un nuovo singolo
24/01/2020 - 17:15
ASENBLUT: ad aprile il nuovo album
24/01/2020 - 13:08
PSYCHOTIC WALTZ: ecco il video di ''All The Bad Men''
24/01/2020 - 12:57
MARCO HIETALA: ascolta il terzo singolo dalla versione inglese del suo album solista
24/01/2020 - 12:51
NEAERA: presentato il nuovo singolo
24/01/2020 - 10:46
SEVEN KINGDOMS: ecco il video di ''Monster''
24/01/2020 - 10:43
FLUISTERAARS: online un nuovo brano
24/01/2020 - 10:39
OMEGA INFINITY: previsto per marzo il debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     