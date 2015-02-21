      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/01/20
JORN
Heavy Rock Radio II: Executing The Classics

24/01/20
DIRTY SHIRLEY
Dirty Shirley

24/01/20
DEFILED
Infinite Regression

24/01/20
MICHAEL THOMPSON BAND
High Times - Live In Italy

24/01/20
PYOGENESIS
A Silent Soul Screams Loud

24/01/20
WOLFPAKK
Nature Strikes Back

24/01/20
CUERO
Tiempo Despues - Reissue

24/01/20
BLASPHEMER
The Sixth Hour

24/01/20
ERELEY
Diablerie

24/01/20
LAST FRONTIER
Aether (Equivalent Exchange)

CONCERTI

24/01/20
SUNN O)))
ORION - CIAMPINO (ROMA)

24/01/20
TEMPERANCE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

24/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA

25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO

25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA

25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)

25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
TRICK OR TREAT: firmano con la Scarlet Records, annunciato un nuovo disco
24/01/2020 - 17:34 (34 letture)

RECENSIONI
79
71
72
ARTICOLI
13/04/2017
Live Report
SECRET SPHERE + DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
The Triumvirate Tour - Officine Sonore, Vercelli - 08/04/2017
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
16/07/2016
Intervista
TRICK OR TREAT
Non è una sfiga essere italiani!
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
 
ALTRE NOTIZIE
24/01/2020 - 17:34
TRICK OR TREAT: firmano con la Scarlet Records, annunciato un nuovo disco
22/01/2020 - 11:58
TRICK OR TREAT: ecco la penultima traccia di ''The Legend Of The XII Saints''
23/12/2019 - 15:16
TRICK OR TREAT: online il singolo ''Capricorn - Excalibur''
23/11/2019 - 16:23
TRICK OR TREAT: presentato il nono singolo da ''The Legend Of The XII Saints''
23/10/2019 - 17:38
TRICK OR TREAT: ecco il lyric video di ''Scorpio - Scarlet Needle''
23/09/2019 - 22:03
TRICK OR TREAT: presentata la canzone ''Libra - One Hundred Dragons Force''
24/08/2019 - 18:57
TRICK OR TREAT: presentato il brano ''Virgo - Tenbu Horin''
23/07/2019 - 15:21
TRICK OR TREAT: presentata la quinta canzone dal loro prossimo album
21/06/2019 - 14:40
TRICK OR TREAT: ascolta ''Cancer - Underworld Wave''
26/05/2019 - 20:45
TRICK OR TREAT: live l'8 giugno in provincia di Monza
ULTIME NOTIZIE
24/01/2020 - 17:45
FAUN: ecco il video di ''Rosenrot''
24/01/2020 - 17:32
A LIFE DIVIDED: online un nuovo singolo
24/01/2020 - 17:19
DELAIN: guarda il video di ''Ghost House Heart''
24/01/2020 - 17:15
ASENBLUT: ad aprile il nuovo album
24/01/2020 - 13:08
PSYCHOTIC WALTZ: ecco il video di ''All The Bad Men''
24/01/2020 - 12:57
MARCO HIETALA: ascolta il terzo singolo dalla versione inglese del suo album solista
24/01/2020 - 12:51
NEAERA: presentato il nuovo singolo
24/01/2020 - 10:46
SEVEN KINGDOMS: ecco il video di ''Monster''
24/01/2020 - 10:43
FLUISTERAARS: online un nuovo brano
24/01/2020 - 10:39
OMEGA INFINITY: previsto per marzo il debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     