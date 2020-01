BLIND GUARDIAN: presto al lavoro sul prossimo album

25/01/2020 - 13:21 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 6 A livello di mero suono Imaginations è il migliore dei BG. 5 @Radamanthis, è vero IFTOS è un capolavoro epocale però sono felice che non si siano fermati lì 😅 4 Aspettative al di sotto dello zero.... 3 Ricordo con piacere quando uscì Imagination from the other side, un lavoro di chitarre talmente articolato e perfetto che sembrava ci fosse il mondo a suonare sotto li ma in realtà c'erano solo le due asce dei bardi. E precisarono nel booket: NO KEYBOARDS IN THIS ALBUM!!! Questi sono i bardi! 2 Io mi sto ancora godendo l'album orchestrale quindi mi suona strano pensare ad un nuovo album visti i tempi biblici dei Bardi 😅. @Painkiller ho sentito un'intervista ad Hansi in cui diceva che le orchestrazioni saranno presenti anche nel nuovo album più di quanto lui pensasse! A me non dispiacciono se fatte bene ma preferirei un album più metal tradizionale. Mi auguro anch'io che non utilizzino più la produzione di Beyond the Red Mirror! X il resto x me l'album orchestrale ha mostrato una creatività incredibile quindi mi fido di loro 😁 1 Regola n#1: una produzione decente (non come beyond the red mirror). Regola n#2 (in questo caso una mia speranza): orchestrazioni ridotte ai minimi termini.