      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Rise - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/01/20
MARRASMIELI
Between Land And Sky

31/01/20
CANIS DIRUS
Independence to the Beast

31/01/20
NATTVERD
Styggdom

31/01/20
RAVENWORD
Transcendence

31/01/20
THE RAGGED SAINTS
Sonic Playground Revisited

31/01/20
SERIOUS BLACK
Suite 226

31/01/20
HOUNDS
Warrior of Sun

31/01/20
SECRET ALLIANCE
Solar Warden

31/01/20
GARY MOORE
Live In London

31/01/20
MOON REVERIE
Moon Reverie

CONCERTI

25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA

25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO

25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA

25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)

25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

25/01/20
AREZZO BLACK METAL FEST
ROCK HEAT - AREZZO

25/01/20
VIOLBLAST + MADHOUR
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

26/01/20
SUNN O)))
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
REVOLUTION SAINTS: presentano il video per ''Price We Pay''
25/01/2020 - 16:59 (4 letture)

RECENSIONI
87
ALTRE NOTIZIE
25/01/2020 - 16:59
REVOLUTION SAINTS: presentano il video per ''Price We Pay''
11/01/2020 - 09:38
REVOLUTION SAINTS: disponibile un nuovo singolo
23/12/2019 - 15:06
REVOLUTION SAINTS: presentato il video di ''When The Heartache Has Gone''
21/11/2019 - 10:05
REVOLUTION SAINTS: svelati i dettagli del nuovo disco
05/11/2019 - 12:26
REVOLUTION SAINTS: online una nuova traccia
06/10/2017 - 20:40
REVOLUTION SAINTS: guarda un nuovo video
19/09/2017 - 08:26
REVOLUTION SAINTS: online il video di 'I Wouldn't Change A Thing'
21/08/2017 - 09:16
REVOLUTION SAINTS: disponibile un nuovo video
21/07/2017 - 20:01
REVOLUTION SAINTS: guarda il video di un nuovo brano
18/04/2017 - 20:13
REVOLUTION SAINTS: inizieranno a breve le registrazioni del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
25/01/2020 - 17:06
AUDREY HORNE: a febbraio il nuovo live album
25/01/2020 - 17:03
DUST BOLT: guarda un live video dall'ultimo disco
25/01/2020 - 14:13
TARCHON FIST: supporteranno i Lordi durante il prossimo tour
25/01/2020 - 14:04
INNO: presentano il primo singolo ''Night Falls''
25/01/2020 - 13:54
MACABRE: svelato il video del singolo ''The Ted Bundy Song''
25/01/2020 - 13:44
THE NEAL MORSE BAND: disponibile il live video di ''Dark Melody''
25/01/2020 - 13:38
MONUMENTS: guarda la clip del singolo ''Animus''
25/01/2020 - 13:29
METALDAYS: annunciata l'edizione 2020 con Anthrax, Devin Townsend e molti altri
25/01/2020 - 13:21
BLIND GUARDIAN: presto al lavoro sul prossimo album
25/01/2020 - 13:08
NILE: scomparso l'ex-bassista Joseph Payne
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     