DUST BOLT: guarda un live video dall'ultimo disco

27/01/20
MARRASMIELI
Between Land And Sky
31/01/20
CANIS DIRUS
Independence to the Beast
31/01/20
NATTVERD
Styggdom
31/01/20
RAVENWORD
Transcendence
31/01/20
THE RAGGED SAINTS
Sonic Playground Revisited
31/01/20
SERIOUS BLACK
Suite 226
31/01/20
HOUNDS
Warrior of Sun
31/01/20
SECRET ALLIANCE
Solar Warden
31/01/20
GARY MOORE
Live In London
31/01/20
MOON REVERIE
Moon Reverie
25/01/20
METAL CONQUEST FESTIVAL
LARGO VENUE - ROMA
25/01/20
BRVMAK
ALIBI - PALERMO
25/01/20
SUNN O)))
TPO - BOLOGNA
25/01/20
SHARKS IN YOUR MOUTH
LE SCUDERIE - SPILAMBERTO (MO)
25/01/20
FACCIAMO VALERE IL METALLO ITALIANO (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
25/01/20
MACADERIAL + GUESTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
25/01/20
THE RED COIL + CONCRETE MOUNTAIN
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
25/01/20
AREZZO BLACK METAL FEST
ROCK HEAT - AREZZO
25/01/20
VIOLBLAST + MADHOUR
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
26/01/20
SUNN O)))
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)