CYNIC: è deceduto Sean Reinert

25/01/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 13 E in un mese abbiamo perso ben due mostri sacri della batteria, RIP Sean 12 Minchia fulmine a ciel sereno 11 Una grave perdita, un musicista a 360 gradi, un dispiacere immenso! 10 Cazzo. Mi dispiace troppo. 9 Dico solo due parole: Gordian Knot.... 8 Batterista clamoroso! Condoglianze 7 Un mostro della batteria. Troppo giovane. R.I.P. 6 Senza parole, un fulmine a ciel sereno! 5 Sono assolutamente senza parole. Non ci posso credere. Che notizia tremenda. Riposa In Pace. 4 Non ho parole 3 Sono senza parole... 48 anni poi... un altro grande musicista che ci lascia... R.i.p. 2 Anch'io, porca miseria che botta 1 Non ci credo