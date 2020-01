AYREON: guarda il live video di ''Garden Of Emotions''

29/01/2020 - 15:34 (158 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Cero che qualsiasi cosa produce Arjen (disco o concerto) non si risparmia.... le cose semplici non fanno per lui.... 5 Mi metto in coda. 4 Veramente tutto notevole! Mi comprer˛ anch'io il blu-ray. 3 Il blu-ray sara' mio!!!!!! 2 Straquoto @Rob, e poi adoro quell'album... 1 Assistere ad un concerto simile deve essere un'esperienza assurda. E' la volta che compero un DVD...