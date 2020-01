TESTAMENT: diffusi i dettagli del nuovo ''Titans of Creation''

30/01/2020 - 18:53 (205 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Molto bella la copertina! Sicuramente sono tra le band Thrash più in forma del momento (insieme ai Kreator), però spero che questo sia meglio dell'ultimo che a parte qualche canzone non è che mi entusiasma tantissimo. 4 Speriamo sia un pò più ispirato degli ultimi 3, che personalmente mi hanno stufato subito. 3 ....sicuramente tra le migliori band del thrash metal ancora oggi.....e pensare che per anni(troppi) ho sperato che i metallica riuscissero ad essere cosi duri ........a questi livelli......gli allievi hanno superato i maestri ? 2 Goduria massima. 1 Non vedo l'ora..acquisto a scatola chiusa